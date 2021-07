JO 2021 - Natation : "pas une mauvaise course..." Wattel "fière" pense déjà à Paris 2024

Sixième du 100 m papillon dans une course ultra relevée et remporté par la Canadienne Macneil, Marie Wattel estime qu'elle n'a pas fait une mauvaise prestation. Elle a explosé son record personnel de plus de huit centièmes pour se hisser en finale (56"16 contre 57"00). Et s'offre une bonne base de travail pour être d'attaque dans trois ans à Paris.