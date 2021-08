JO 2021 : Pervis explique pourquoi le Keirin est une véritable religion au Japon

L'équivalent des paris hippiques en France. Le Japon et le Keirin, c'est une véritable histoire d'amour. C'est dans l'archipel que ce sport - considéré comme un métier à part entière - est né à la fin des années 1940. Et on ne plaisante pas avec la discipline et ses codes chez les Nippons. Explications avec François Pervis, double champion du monde de Keirin.