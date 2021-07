JO 2021 (Planche à voile) : Charline Picon, maman et championne médaillée d'argent

Charline Picon a remporté la médaille d'argent en planche à voile, ce samedi aux Jo de Tokyo. La véliplanchiste charentaise est l'une de ces athlètes, de plus en plus nombreuses, à avoir mis son sport entre parenthèse pour connaître la maternité et revenir au plus haut niveau. Sur RMC, David Douillet et Stephen Brun ont applaudi le mérite de la maman-championne.