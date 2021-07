JO 2021 (Tennis F) : Badosa quitte le court sur un fauteuil roulant

L'Espagnole Paula Badosa a été victime d'un malaise en plein match, à cause de la chaleur et de l'humidité. Plusieurs joueurs protestent contre la programmation des rencontres, sous une chaleur écrasante et une humidité suffocante. "Si je meurs, qui en assumera la responsabilité ?", a même interrogé Medvedev.