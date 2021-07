JO 2021 - Tennis : un tournoi olympique sans Nadal et Federer... une sensation "étrange" concède Djokovic

Open d'Australie. Roland-Garros et Wimbledon. En attendant l'US Open, Novak Djokovic a déjà gagné trois des quatre tournois majeurs de l'année. Il lui reste l'US Open et le tournoi olympique pour décrocher le Golden Slam, performance jamais réalisée dans l'ère Open. Et même si les absences de Federer et Nadal lui provoquent une sensation étrange, le Serbe estime que le plateau est relevé.