JO 2021 : trois breloques d'argent en plus pour la France, 8e... le tableau complet des médailles à Tokyo

Journée la plus prolifique pour la délégation française à Tokyo. Trois médailles d'argent pour l'aviron, le judo et l'escrime. Trois breloques qui permettent de remonter un petit peu dans un classement dominé par la Chine qui repasse devant le Japon et les États-Unis.