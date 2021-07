JO 2021 : trois futurs champions du monde, Domenech... à quoi ressemblait la France lors de son dernier tournoi olympique ?

25 ans après, l'équipe de France retrouve le tournoi olympique ce jeudi face au Mexique. Les Gignac et autres Thauvin ont évidemment l'objectif d'aller au bout et de faire mieux que la dernière performance tricolore. C'était en 1996 à Atlanta sous la direction d'un certain Raymond Domenech. Les Français s'étaient arrêtés en quarts de finale face au Portugal.