JO 2021 : une annulation pas écartée en cas de flambée des cas de Covid

67 cas au village olympique. La flambée épidémique inquiète à trois jours du coup d'envoi des Jeux olympiques de Tokyo. Et si le Covid contraignait l'organisation à annuler ces Jeux. Une option pas sur la table selon le directeur général. Mais pas totalement écartée non plus...