JO 2021 (Voile) : "L'Anglaise a fait des manoeuvres tordues" regrettent les Françaises

Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, médaillées de bronze en Voile 470, étaient les invitées de l'After Tokyo sur RMC. L'occasion d'évoquer le plaisir de la médaille obtenue... et les circonstances de la course, qu'elles auraient pu finir deuxièmes.