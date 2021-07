JO 2021 (VTT) : les échecs de Lecomte et Ferrand-Prévot doivent remettre "en cause le managmement" juge Guimard

Énorme déception, une fois de plus, pour la délégation française aux Jeux olympiques de Tokyo. Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot n'ont pas accroché de podium sur le cyclo-cross. L'épreuve de VTT a souri à la Suisse avec un triplé sur le podium. Du côté tricolore, c'est une énorme douche froide. Qui doit remettre en cause le management des athlètes selon Cyrille Guimard.