JO 2021 (VTT) : "Un pic de forme trop tôt" pour expliquer la bérézina française selon le DTN

Après les courses individuelles (masculines et féminines) de VTT, c'est un zéro pointé pour les Tricolores aux JO de Tokyo. Alors qu'elle étaient favorites après une saison riche en succès, les Françaises Pauline Ferrand-Prévôt et Loana Lecomte se sont ratées dans les grandes largeurs pendant que les Suissesses (qui ont pris les 3 places du podium) se sont concentrées sur la seule course qui compte lors des années olympiques, celle des JO.