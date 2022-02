JO 2022 (Biathlon F) : "Une belle branlée" reconnait Frédéric Jean, coach des Bleues

« On a pris une belle branlée ». Le constat est net et sans appel pour Frédéric Jean l’entraîneur de l’équipe de France féminine. Hormis la 9ème place d’Anaïs Bescond, les françaises sont passées à côté de leur sprint olympique ce vendredi à Zhangjiakou. Et elles ont hypothéqué leurs chances pour la poursuite de dimanche. La double médaillé d’argent de ces Jo Anaïs Chevalier-Bouchet n’y participera même pas, car au-delà de la 60ème place (68ème avec un 6/10 au tir) et donc non qualifiée. Julia Simon limite la casse avec une 29ème place (7/10 au tir) à 1mn56 de la championne olympique et Justine Braisaz-Bouchet, comme sur l’Individuel, a sombré avec une 48ème place (7/10 au tir) à 2mn34 de Roiseland et de nouveau une forme inquiétante.