JO 2022 (biathlon) : La France décroche sa 7e médaille, le programme de dimanche

Et de 7 médailles pour la France ! Quentin Fillon Maillet a décroché ce samedi sa troisième médaille individuelle et la septième de la délégation française à Pékin. Au programme demain, de nouvelles chances de médailles, encore en biathlon à la fois chez les hommes et chez les femmes.