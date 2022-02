JO 2022 : consécration pour le couple Papadakis/Cizeron, leur titre olympique avec les commentaires RMC

Troisième médaille d'or pour la délégation française à Pékin. Et sans être prétentieux, c'était sans doute la plus attendue. Quatre ans après la claque de Pyeongchang et cette médaille d'argent en partie causée par une couture capricieuse, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont allés cherchés le seul titre qu'il manquait à leur immense palmarès. Revivez cette prestation exceptionnelle avec les commentaires RMC.