JO 2022 : déçue sa 13e place sur la descente, Miradoli se tourne vers le combiné

Seulement 13e de la descente, Romane Miradoli n'a pas vécu la meilleure course de sa carrière. La skieuse tricolore était assez déçue après cette performance. Mais elle veut rester focus sur la suite et la fin de ces Jeux. Avec notamment le combiné où elle espère briller un peu plus.