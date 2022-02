JO 2022 : la France de nouveau dans le top 10, le programme de ce lundi avec Papadakis/Cizeron et Ledeux

Le compteur est bien monté ce dimanche côté français. Grâce au titre olympique de Quentin Fillon-Maillet et aux deux breloques en bronze pour Mathieu Faivre (géant) et les fondeurs (relais 4x10 km), la France réintègre un top 10 largement dominé par les Norvégiens et les Allemands. Les Américains ne sont pas très loin non plus. Découvrez également le programme ce lundi avec le libre du couple Papadakis-Cizeron, favori pour l'or en patinage artistique. Tess Ledeux sera aussi en piste sur le slopestyle prévu ce dimanche mais reporté en raison des conditions météorologiques.