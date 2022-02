JO 2022 : la France remonte en 9e position, le programme de ce mardi avec le relais mené par Fillon Maillet

Les Bleus progressent au tableau des médailles grâce à la magnifique médaille d'or du couple Papadakis/Cizeron. Les Français sont 9emes. Ce mardi, les regards seront tournés vers la biathlon et le relais mixte mené par un certain Quentin Fillon Maillet...