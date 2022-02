JO 2022 : la France reste dans le Top 10, le programme de ce mercredi avec des chances de médailles en ski et biathlon

Une médaille de plus ce mardi pour l'équipe de France olympique. Les biathlètes français s'offrent l'argent sur le relais. 5e médaille dans ces Jeux pour Quentin Fillon Maillet et 12e breloque pour le clan tricolore, toujours dans le top 10. Ce mercredi, plusieurs belles chances de médailles : le ski alpin avec le slalom hommes (Clément Noël et Alexis Pinturault), le biathlon (relais dames) et le ski de fond.