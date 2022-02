JO 2022 : la médaille d'or "surpasse tous les autres titres", Papadakis et Cizeron savourent leur titre olympique

Il y avait eu une énorme déception à Pyeongchang et cette médaille d'argent au goût très amer. Et il était presque hors de question pour eux de manquer ce rendez-vous. Ils ne l'ont pas manqué du tout. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont brillamment remporté l'or olympique en patinage artistique. Leur programme sans fausse note leur permet de décrocher l'unique titre qu'il manquait à leur impressionnant palmarès.