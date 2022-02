JO 2022 : le tableau des médailles et le programme de ce mardi à Pékin

Lundi productif pour la délégation française à Pékin. Double ratio de médailles d'argent pour Johan Clarey sur la descente et Anais Chevalier-Bouchet sur l'individuel. Un compteur qui pourrait augmenter avec l'épreuve hommes sur 20 km. Et le Big Air avec la Française, Tess Ledeux en finale... Et pourquoi pas une belle surprise avec Alexis Pinturault sur le Super-G. Tableau des médailles et programme complet.