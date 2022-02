JO 2022 : Pinturault prudent avant le combiné, sa discipline fétiche

Après sa déception sur le Super-G, Alexis Pinturault va sans doute avoir le couteau entre les deux, ce jeudi, sur la piste de Yanqing pour le combiné nordique. Première étape, la descente à 3h30. Avant le slalom, quatre heures. Le Français a des statistiques significatives dans cette discipline. 21 départs en Coupe du monde pour 15 podiums et 10 victoires. De quoi avoir des certitudes mais pas de surconfiance non plus. Le manque de répères avec seulement une course disputée depuis un an, peut faire partie des doutes...