JO 2024 : "Les gens en font des caisses"... "Il y a bien pire" que la Seine défendent les triathlètes français

Alors qu'un premier test de natation sur la Seine a été annulé, le 6 août dernier, une épreuve de triathlon et para triathlon doit se dérouler sur le fleuve parisien entre ce jeudi 17 et ce dimanche 20 août. Une course test qui offrira aussi de précieux sésames pour Paris 2024. Interrogés sur la baignabilité de la Seine, les triathlètes Cassandre Beaugrand et Vincent Luis estiment que la polémique après le premier couac n'avait pas lieu d'être. Et que le cours d'eau est loin d'être le pire du monde...