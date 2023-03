JO 2024 : " Les plus grandes finales et les cérémonies en vente ", T. Estanguet présente la deuxième phase de vente du 15 mars

JO 2024 : « Les plus grandes finales et les cérémonies en vente » T. Estanguet présente la deuxième phase de vente du 15 mars.

Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, revient sur la billeterie pour les JO. Après avoir vendu 3,5 millions de billets lors de la première phase, 1,5 million de places supplémentaires seront mises en vente à partir du 15 mars. Avec la possibilité d’assister à tous les événements mais aussi les finales ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture.