JO 2024 : "Les relais de la flamme, des moments d'exception", s'enthousiasme Estanguet

epuis ce mardi midi, on en sait plus sur les modalités d'arrivée de la flamme olympique sur le territoire français pour Paris 2024. Elle arrivera bien à Marseille le 8 mai 2024. La suite : 11 000 personnes vont se succéder dans plus de 60 départements français pour amener la torche jusqu'à Paris où les Jeux débuteront le 26 juillet 2024. Un moment capital dans l'histoire d'une édition, "d'exception" même selon Tony Estanguet, président du comité d'organisation de Paris 2024.