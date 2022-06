JO 2024 : Radaban rassurant concernant la sécurité pour la cérémonie d’ouverture

Après les événements du Stade de France lors de la dernière finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, la sécurité et l’organisation des prochains Jeux Olympiques à Paris ont été remis en question. Pierre Rabadan, l’adjoint à la mairie de Paris en charge du sport, a tenu à rassurer les plus craintifs, notamment concernant la sécurité pour la cérémonie d’ouverture.