JO d'hiver 2022 : Perrine Laffont, immense favorite sans pression

Perrine Laffont est prête. Prête jusqu’au bout des ongles qu’elle a peint en bleu blanc et rouge. « J’ai même emmené le vernis doré en plus ! Pourquoi pas après la course… » rigole la championne Olympique en titre des bosses quand on lui fait remarquer qu’il manque la couleur d’une médaille au bout de ses doigts. A 23 ans, l’Ariégeoise qui a réalisé une saison 2020-2021 quasi parfaite après avoir traversé une grosse période de doutes et même pensé à mettre un terme à sa carrière s’est dit « plutôt tranquille » à la veille de son entrée en lice jeudi (11h, heure française) sur les qualifications (finales dimanche).