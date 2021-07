JO de Tokyo / Basket : La liste des 12 joueurs dévoilée (avec le Big Three Gobert-Fournier-Batum)

Après une longue saison NBA, les tauliers Rudy Gobert, Evan Fournier et Nicolas Batum emmèneront le groupe France à Tokyo pour tenter de décrocher une troisième médaille olympique après les éditions 1948 et 2000. Absent à la Coupe du monde 2019, Thomas Heurtel retrouve une place dans le roster. Frank Ntilikina, Andrew Albicy, Nando De Colo, Timothé Luwawu-Cabarrot, Guerschon Yabusele, Petr Cornelie, Vincent Poirier et Moustapha Fall complètent la liste de Vincent Collet.