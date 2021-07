JO de Tokyo (course en ligne) : "Pas de déception et aucun regret" assure Voeckler

Carapaz est devenu champion olympique de la course en ligne après avoir maîtrisé la course de bout en bout. Premier français, David Gaudu a terminé 7ème. Une course qui ne laisse "aucun regret" à Thomas Voeckler, sélectionneur de l'équipe de France.