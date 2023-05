"L'incompréhension domine"... champion olympique en 2016, Gargaud ne devrait pas voir Paris 2024

on-sélectionné pour les prochaines compétitions internationales avec l'équipe de France, Denis Gargaud céiste et champion olympique de sa discipline en 2016 ne devrait pas fréquenté les bassins de Vaires-sur-Marne lors des Jeux de Paris en 2024. Sa non-participation l'écarte presque définitivement de la course à la qualification. Et provoque son incompréhension totale...