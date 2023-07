Émeutes en France : "Pas bon pour notre image" regrette Oudéa-Castéra (qui rappelle le précédent britannique)

Depuis la mort de Nahel, mardi dernier à Nanterre, des violences ont éclaté un peu partout en France. Affrontements avec les forces de l'ordre, pillages, incendies... Les images font le tour du pays depuis presque une semaine. Une source d'inquiétude à un an des Jeux ? Amélie Oudéa-Castéra veut savoir raison garder et rappelle que la Grande-Bretagne avait dû affronter des émeutes dans des circonstances peu ou prou similaires, un an avant les JO de 2012.