Natation : La Seine polluée, Test Event annulé... faut-il s'inquiéter à un an de Paris 2024 ?

Le Test Event des épreuves de nage en eau libres prévues ce dimanche dans la Seine à Paris ont été annulées à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Malgré tout, le secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture d'Ile-de-France Pierre-Antoine Molina et Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris, restent confiants à un an des Jeux olympiques.