Paris 2024 : De Marseille à Paris, le parcours de la flamme olympique

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024 a dévoilé ce vendredi le parcours de la flamme olympique. Elle débutera son périple à Marseille le 8 mai 2024 et arrivera à Paris les 14 et 15 juillet 2024 après avoir parcouru la métropole et les territoires d'outre mer.