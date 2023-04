Paris 2024 / Judo : favorite dans sa catégorie, Dicko se sent "prête à porter ce poids" et vise l'or

Médaillée de bronze dans la catégorie des plus de 78 kilos de judo à Tokyo, en or par équipe pour ses premiers Jeux Olympiques et championne du monde la saison passée, la judokate Romane Dicko s'avance vers Paris 2024 avec la pancarte de favorite dans le dos. Une pression assumée par la championne olympique qui vise l'or en France. "J'ai déjà montré qu'être favorite et gagner, c'est possible", souffle l'intéressée à l'antenne de l'Intégrale Sport.