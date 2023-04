Paris 2024 : "La place du sport est en train de gagner" dans les écoles, souligne Hidalgo

À 500 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, la maire de Paris Anne Hidalgo et le président du comité d'organisation des JOP de Paris 2024 Tony Estanguet étaient ce matin dans un gymnase du 19ème arrondissement de Paris à la rencontre d'élèves de CM1 et CM2 qui participaient à une séance des jeux sportifs scolaires dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique.