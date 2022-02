JO 2022 : 11e du Super-G, Pinturault souligne l'importance du numéro de dossard sur la piste de Yanqing

11e du Super-G, Alexis Pinturault n'ira pas chercher de podium. Journée en demi-teinte pour le skieur tricolore qui se sentait bien. Mais qui a été selon lui pénalisé par son numéro de dossard. Ceux qui sont partis plus tard ont pu bénéficier d'une neige plus glissante. Pas Pintu qui s'est élancé avec le dossard numéro 3. Les pensionnaires du podium (Mayer, Cochran-Siegle et Kilde) sont partis respectivement en 13, 14 et 7e position.