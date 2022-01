Plus d'école et de travail après 14h au Cameroun durant la CAN : Douillet aimerait la même chose pour Paris 2024

Au Cameroun depuis le début de la CAN, le pays s'arrête de vivre pour vibrer au rythme de la CAN 2022. Plus de travail, plus d'école pour permettre de profiter pleinement de la compétition. Une mesure que David Douillet aimerait bien mettre en oeuvre pour Paris 2024 en France...