JO d’hiver 2022 : "Il y a encore de nombreuses inégalités hommes-femmes en saut à skis" dénonce Pagnier

Les filles du saut à skis ont lancé un mouvement « Girls want to fly », auquel a adhéré (au moins) l’une des deux françaises engagées dans ces Jeux Olympiques d’hiver 2022, Joséphine Pagnier, qui rapporte les nombreuses inégalités existantes dans cette discipline : pas le même nombre d’épreuves, pas de grand tremplin pour les filles et pas les mêmes primes sur les compétitions de coupe du monde.