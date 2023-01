Vidéosurveillance intelligente : "Ne pas utiliser les JO 2024 pour faire évoluer" la sécurité affirme Estanguet

Des caméras intelligentes pour répérer des mouvements de foule plus vite et permettre des interventions des forces de sécurité plus rapides. Sur le papier, l'idée peut s'entendre mais des voix se sont déjà élevées pour ne pas ouvrir totalement la boîte de Pandore et respecter les droits essentiels des individus. Tony Estanguet se veut rassurant et affirme que la reconnaissance faciale ne sera par exemple pas utilisée. Le président de Paris 2024 se range avec confiance derrière l'Etat, responsable de la partie sécuritaire.