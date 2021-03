Boxe : Joshua et Fury ont signé un contrat de deux combats en 2021

Le célèbre promoteur Eddie Hearn l'a confirmé à Sky Sports, le combat tant attendu entre les deux cadors anglais des poids lourds Anthony Joshua et Tyson Fury va avoir lieu ! Deux combats ont été programmés en 2021 : un entre juin et juillet et la revanche entre novembre et décembre avec partage de gains équitable.