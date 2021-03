JO de Tokyo: Quand le ministre Blanquer teste les exercices des sportifs à l'Insep

Jean Michel Blanquer et Roxana Maracineanu ont rendu visite aux pensionnaires de l’INSEP, ce vendredi matin. Le ministre de l’éducation nationale et des sports et sa ministre déléguée ont échangé avec les sportifs et se sont prêtés au jeu des exercices d'entraînement des sportifs tricolores.