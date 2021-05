Résume : West Bromwich 1-2 Liverpool - Premier League (J36)

Liverpool s'est imposé 2-1 à West Bromwich pour la 36e journée de Premier League. C'est le gardien Alisson qui a inscrit le but victorieux des Reds au bout du bout du temps additionnel. Revivez les plus belles actions et les buts de la rencontre. Buts : Robson-Kanu (15') / Salah (33'), Alisson (90 +5').