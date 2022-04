Extrait d'un entretien humain : Ngannou, l'homme le plus fort du monde, dévoile ses failles

Extrait de l'entretien Francis Ngannou à retrouver dans Le 7/7, la quotidienne Twitch RMC Sport vendredi 8 avril.

Vous ne verrez plus jamais Francis Ngannou, le champion du monde UFC des poids lourds désigné comme l'homme le plus fort du monde, de la même manière. Un peu plus de deux mois après sa victoire contre Ciryl Gane, le Camerounais passé par Paris s'est confié comme jamais à RMC Sport sur son inébranlable confiance en lui mais aussi, et c'est paradoxal, sur ses peurs, ses envies de solitude et ses doutes.