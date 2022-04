Le 7/7 : "L'Afrique peut être enviée par l'UFC" assure Ngannou (Twitch RMC Sport)

Extrait de l'entretien accordé par Francis Ngannou à RMC Sport et diffusé dans la quotidienne Twitch le 7/7, le 8 avril 2022. "On a les combattants qu'il faut en Afrique, on a 3 champions à l'UFC", explique le Camerounais. Le champion du monde UFC des lourds juge même qu'il y a "plus fort" que lui sur le continent africain.