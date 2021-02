All Star Perche : Lavillenie s'envole à 6.06 mètres et pense au record du monde

Renaud Lavillenie a franchi une barre à 6,06 mètres samedi lors du All Star Perche à Clermont-Ferrand. Le Français, 34 ans, n'avait pas sauté aussi haut depuis 2014 et son record du monde de Donetsk (6,16 m). Sur ses terres, il s'est ensuite attaqué, sans réussite, au record du monde en demandant 6,20 mètres, soit deux centimètres au-dessus du record du monde du Suédois Armand Duplantis. Mais Lavillenie sent qu'il a les jambes pour franchir cette barre.