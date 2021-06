Athlétisme : Erriyon Knighton, le phénomène de 17 ans qui bat les records de Bolt

Il a commencé l’athlétisme il y a moins de trois ans. Et il vient de battre le record du monde U20 du 200 mètres d’un certain Usain Bolt… à dix-sept ans. En signant un supersonique 19’’84 aux Trials US, l’Américain Erriyon Knighton s’est qualifié pour les Jeux de Tokyo et a confirmé son statut de nouveau phénomène du demi-tour de piste. Présentation d’un garçon dont on n’a sans doute pas fini d’entendre parler.