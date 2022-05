Athlétisme : la fille de Terence Crawford gagne une course... après avoir perdu sa chaussure au départ

Elle a sans doute l'excellence et la gagne en elle vu les gènes de son papa, Terence Crawford, l'un des meilleurs boxeurs de la planète. N'empêche que la performance mérite d'être signalée. Talaya Crawford a gagné une course d'athlétisme après un départ catastrophique... et une chaussure perdue. Avant de s'offrir une remontée en mode Floria Gueï.