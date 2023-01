"Cet hiver, j'ai sauté pour l'argent", les difficultés financières des athlètes incarnées par la perchiste M. Chevrier

Le sujet est revenu sur le devant de la scène et c'est une triste réalité à un an et demi du coup d'envoi des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Plusieurs athèltes sont obligés de se mettre en scène sur les réseaux sociaux pour attirer les sponsors, de faire des appels aux dons. Pour vivre leur passion et surtout la financer. S'offrir un coach coûte cher, les déplacements aussi. Le tout en parallèle d'études - parfois longues - pour certain(es). Bref, il faut savoir jongler sans vraiment être aidé. Margot Chevrier, perchiste tricolore connait bien ce souci. Et avoue que la pression d'un saut n'est pas toujours que sportive...