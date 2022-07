Eugene 2022 - 10000 m : "Il va falloir progresser" reconnait Gressier 11e de la course

Bien placé à mi-course, Jimmy Gressier a explosé en fin de parcours et ne termine que 11e du 10000 m, 17 secondes derrière le vainqueur, l'Ougandais, Joshua Cheptegei. Une course tout de même précieuse pour constater le travail qu'il reste à accomplir. Même si le compétiteur qu'est Gressier ne peut pas totalement se satisfaire de sa course.