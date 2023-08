Mayer GOAT de l'athlétisme français ? "Je m'en fous de ça" répond le décathlonien

Alors qu'il va entrer en lice ce vendredi sur le décathlon, Kévin Mayer a d'ores et déjà prévenu. Physiquement, son tendon d'Achille le gêne et il ne prendra aucun risque à un an des Jeux olympiques de Paris. N'empêche qu'en étant en pleine possession de ses moyens, le double champion du monde peut envisager la passe de trois. Et être l'un des GOAT - ou le GOAT - de l'athlé. Pas un débat qui intéresse le décathlonien...