Mondiaux d'athlétisme (Eugène) : Incroyables performances de Lyles et Jackson, des Français en finale

L'Américain Noah Lyles et la Jamaïcaine Shericka Jackson ont régalé les spectateurs d'Eugene ce jeudi, en décrochant l'or mondial avec des temps historiques. Les Français Gabriel Tual et Jean-Marc Pontvianne se sont, eux, qualifiés en finale du 800m et du triple saut.